López Campos arropa la fiesta del Amparo de Berres

El conselleiro de Cultura, José López Campos, asistió este domingo a la jornada grande de la Virgen del Amparo en Berres, una de las celebraciones religiosas y populares con mayor arraigo en el rural estradense. El exalcalde de A Estrada compartió el día con vecinos, visitantes y representantes locales, en una cita que cada verano reúne a cientos de personas alrededor de la tradición, la música y la convivencia.