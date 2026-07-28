Celebración
López Campos arropa la fiesta del Amparo de Berres
El conselleiro de Cultura acompañó a vecinos y devotos en la jornada central de una de las romerías más arraigadas de A Estrada
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A Estrada
El conselleiro de Cultura, José López Campos, asistió este domingo a la jornada grande de la Virgen del Amparo en Berres, una de las celebraciones religiosas y populares con mayor arraigo en el rural estradense. El exalcalde de A Estrada compartió el día con vecinos, visitantes y representantes locales, en una cita que cada verano reúne a cientos de personas alrededor de la tradición, la música y la convivencia.
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