Lalín llama a aportar donaciones de sangre del 6 al 8 de agosto

El Concello de Lalín y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) impulsan una nueva campaña de donación de sangre en la Praza da Igrexa. La unidad móvil estará el jueves 6, de 16:00 a 21:00 horas; el viernes 7, de 10 a 14 y de 16 a 21; y el sábado 8, de 10 a 14:30. Podrán donar mayores de 18 años, de más de 50 kilos y con DNI. ADOS recuerda que Galicia precisa entre 400 y 500 donaciones diarias.