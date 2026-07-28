Lalín celebrará su Romaría Interxeracional el 29 de agosto

El Concello de Lalín celebrará el sábado 29 de agosto la XXXII Romaría Interxeracional, una de las citas más destacadas del calendario municipal. La jornada tendrá lugar en el Lalín Arena a partir de las 12:00 horas y se prolongará hasta la tarde, combinando actos institucionales, comida y actividades de convivencia.

La romería volverá a servir como espacio de encuentro entre generaciones y de reconocimiento a las personas mayores, emigrantes y al matrimonio con más años de casados del municipio. La concejala de Envellecemento Activo, Carmen Canda, destaca que se trata de «un acto de recoñecemento colectivo ás persoas que coa súa experiencia, esforzo e compromiso construíron a historia viva do noso Concello».

El programa comenzará a las doce del mediodía con una misa en el Lalín Arena. A las 13:00 horas tendrá lugar el acto de reconocimientos, en el que se distinguirá a la mujer y al hombre de más edad del municipio, a la mujer y al hombre con más años de emigración y al matrimonio con más años de casados. A las 14:00 horas se celebrará la comida y, a partir de las 17:00 horas, está previsto el concurso de baile, que contará con la actuación de Pili Pampín.

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Para asistir a la comida será necesario adquirir una tarjeta de participación en la recepción del Concello, en horario de 9:00 a 13:00 horas, hasta el lunes 24 de agosto. El precio es de 20 euros por persona adulta y será gratuito para menores de hasta 12 años. La organización recuerda que la tarjeta da acceso a todos los actos programados y a la comida, por lo que será imprescindible presentarla el día de la romería. El menú estará compuesto por empanada, pulpo con patatas, carne ao caldeiro, postre, café y bebidas.