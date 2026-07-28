Lalín actualiza su callejero y lleva a pleno la nueva denominación de 22 rúas

La corporación de Lalín abordará en el pleno de este viernes (10.00 horas) la modificación de los nombres de 22 calles del casco urbano ya que, como veremos, es muy posible que la rúa X quede para una tanda posterior. La última actualización de calado tuvo lugar en 2018, con el gobierno de coalición. Desde entonces, han sido decenas las propuestas de políticos locales y vecinos para dar nombre a varias rúas que llevan años designadas con letras o números o que, por sus pequeñas dimensiones, ni siquiera tienen denominación. Estos nuevos nombres se votarán uno por uno y vienen amparados «por un expediente riguroso e fundamentado. Levamos dous anos con este tema e chegou ao seu fin. Estas novas denominación serán as do presente mandato, o normal é ir rebautizando as rúas por tandas e por mandatos», apuntó este martes el alcalde, José Crespo.

El regidor dio a conocer qué rúas cambiarán de nombre en la calle B, acompañado por los concejales Paz Pérez, José Cuñarro, Begoña Blanco y Pablo Areán. Y es que la calle B, tras el pleno y los trámites correspondientes, pasará a ser conocida como rúa Castelao, en honor al insigne escritor rianxeiro. El gobierno cumple, así, una moción que llevó a pleno Compromiso en septiembre del año pasado y que quedó aprobada por unanimidad. El callejón que en la actualidad lleva el nombre del escritor y que se localiza junto al Parque de Loriga, pegada a Casa Mouriño, se llamará a partir de ahora Rúa do Mercado, puesto que antaño había un árbol, «non estaba claro se era un carballo ou unha sobreira», bajo el que se vendían quesos y manteca, explica Crespo.

En esas más de 20 nuevas denominaciones, resalta los cambios en la Avenida de Madrid, que aparecía fragmentada tras la denominación de un tramo como Avenida Xosé Cuiña. A partir de ahora, Xosé Cuiña abarcará desde el cruce de la Rúa da Ponte hasta el desvío hasta O Montserrat, en Alto de Vales. Desde esa zona del CIS hasta el cruce de Moneixas (en el entorno de Embutidos Lalinense) tendremos la Avenida de Madrid, que dará paso a la Avenida de Ourense hasta la Carballeira de Quiroga, en el entorno del acceso a la AP-53 en Catasós en Cabreira.

Escritores y obispos

Igual que ocurre con el tramo de Xosé Cuiña, la Rúa do Tirabeque también gana extensión, «dándolle continuade ata a rúa T», y obedeciendo a la «denominación descritiva que recolle a memoria histórica da actividade feiral nesta área urbana», como indica el expediente. Dentro de las calles que pasarán a tener un nombre en lugar de un número o letras figuran las rúas Z, 4, P y X, así como las calles 1 y 53. La calle Z pasará a llamarse Varela Buxán, en honor al patriarca del teatro gallego, nacido en A Estrada e hijo adoptivo de Lalín. Crespo recordó que el Concello lalinense propuso en varias ocasiones que las Letras Galegas se dedicasen a Varela Buxán y a otros autores nacidos en tierras del interior pontevedrés, como Ramón de Valenzuela, Xosé Neira Vilas y Ramón Aller. La rúa 4, que comunica la calle 2 con la Avenida Bos Aires, será Bispo Quinteiro Fiuza, en honor al obispo emérito de Tui nacido en 1947 en Sabrexo.

Y ya que hablamos de religión, los hermanos Felipe Antonio y Cayetano Gil Taboada nacieron a finales del siglo XVII en Lalín. El primero llegó a ser arzobispo de Sevilla y el segundo, tras ejercer como obispo de Lugo, asumió el Arzobispado de Santiago, y en su mandato se inaguró la fachada del Obradoiro, en la que el único escudo civil pertenece a esta familia de los Taboada. Los dos hermanos convertirán la rúa 3 en la Rúa dos Arzobispos Gil Taboada.

El regidor lalinense, durante la presentación del nuevo callejero en la actual rúa B y futura rúa Castelao. / Cedida

Por lo que respecta a la calle P, será desde ahora Rúa Ramón González Vigide, en honor al vecino de Cristimil que fundó en 1906 la Sociedade de Agricultores de Gresande. Y la calle X, que en principio quedaría como Escultor Asorei como agradecimiento a dos de sus obras en Lalín (el monumento al aviador Loriga y la escultura de Aller Ulloa), tendrá que esperar porque con las obras de la futura Gran Praza quedaría como una plaza. El aplazamiento será propuesto por Crespo en la reunión de portavoces de este jueves.

Las rúas 1 y 53 dispondrán, de igual modo, de nombres que honran la historia local. La rúa 1, en Feás, lucirá la denominación Virrei do Perú, el cargo que ocupó Francisco Gil de Taboada y Lemos entre 1790 y 1796 y que pasa por ser una de las figuras militares y políticas de Lalín con mayor proyección histórica. Era sobrino de los dos hermanos arzobispos que mencionamos antes, como recoge el historiador Antonio Vidal Neira, y de regreso a España ocupó los cargos de ministro de Marina, vocal del Supremo de Guerra o XII Capitán General de la Real Armada Española. Por su parte será una mujer, María Antonia Taboada y Bueno, condesa de Fontao, la que releve el nombre de la rúa 53. Nació en el Pazo de Bendoiro y fue esposa del primer Conde de Fontao, José María Moscoso y Quiroga, también primer presidente del Senado, a mediados del siglo XIX.

En la elección de nombres de mujer que dejaron y dejan su impronta en la historia también figuran Adosinda Gudestéiz (o Gundestéiz, según qué fuentes se consulten); Ana María Taboada Moscoso y Marisol Soengas. La abadesa Adosinda fundó el monasterio de Lalín de Arriba, del que solo se conserva la iglesia. Lalín honrará su legado con una calle, sin nombre previo, que discurre entre Monte Faro y la Rúa do Cruceiro. La futura calle Ana María Taboada Moscoso también bautizará por primera vez una vía paralela a la calle 50, frente al hipermercado Gadis. Esta mujer nació en el Pazo de Bendoiro y fue la madre del general Ramón Pardiñas, una figura destacable de la primera guerra carlista (en la primera mitad del siglo XIX) y que cuenta con calles tanto en Santiago como en Madrid. Por su parte Marisol Soengas, jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) nacida en Agolada y recién nombrada doctora honoris causa por la Universidade de A Coruña, también dará nombre a un espacio sin bautiza frente al colegio Xesús Golmar. Será la Rúa Científica Marisol Soengas y además de dar visibilidad femenina en ámbitos de alta especialización, al situar esta calle junto a un espacio educativo es muy probable que sirva de ejemplo y de inspiración para las generaciones más jóvenes.

Patrimonio e hijos adoptivos

La nueva Rúa do Mercado (en la actual Castelao) será un reconocimiento al patrimonio y a la etnografía local. Hay otros dos: a las pandereteiras de Zobra y la Alameda do Agro. La propuesta de la Rúa das Pandereteiras de Zobra permitirá denominar así a la primera travesía de la Rúa da Ponte, hasta la conocida como 'Casa de Rosita'. El expediente de modificación del callejero indica que esta decisión quiere rendir un homenaje «á tradición musical popular galega e ao papel das mulleres pandereteiras na cultura tradicional da comarca». Por su parte, la Alameda do Agro se refiere a la alameda situada frente al colegio Manuel Rivero, cuya denominación ya era empleada antaño entre los vecinos para denominar ese enclave.

Nos quedan cinco nuevas denominaciones, cuatro de ellas referidas a dos creadores, un político y un periodista muy vinculados a tierras lalinenses. La Travesía de Carlos Casares, junto a la Guardia Civil, se rebautizará como Rúa Pintor Moldes, en homenaje a Manuel Rodríguez Moldes (Pontevedra 1949-2017), miembro fundacional del Grupo Atlántica y con obras en el Museo Municipal de Lalín. Otro pintor, Alfonso Sucasas Guerra (Goiás, 1940-2012) prestará su nombre, Pintor Sucasas, a la plaza frente al local social de Carragoso, que hasta la fecha también permanecía sin bautizar. El alcalde, José Crespo, explica que se opta por la denominación de plaza en lugar de calle porque el espacio dibuja un círculo.

El periodista lucense Fernando Ónega, fallecido este año en Madrid e Hijo Adoptivo de Lalín, tendrá su reconocimiento en el nuevo callejero lalinense en la calle frente a la entrada del hipermercado Mercadona, en el tramo de la Rolda Leste hasta la citada Praza de Sucasas. Por su parte, Manuel Fraga Iribarne se incluye en el callejero como Presidente Fraga, en sustitución de la calle Anel do Agro. Fraga ocupó la presidencia de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005, "etapa na que contribuiu á consolidación da autonomía galega", según indica el expediente, y cuya autorización para proyectos como el polígono Lalín 2000 fue vital, añadió Crespo. La rúa Anel do Agro se localiza en el entorno del colegio Manuel Rivero. Crespo propuso este nombre para el nuevo callejero, e insiste en que «xa está ben de erosionar ao presidente Fraga. Baixo o seu mandato fixéronse moitas cousas aquí en Lalín, e Xosé Cuiña tíñame dito que todo o que trouxemos para Lalín se non tivera o visto bo de Fraga, non se vería».

Cierra el listado la propuesta de nombrar como Rúa Manuel Abeledo el tramo de la Travesía García Sánchez que discurre desde Rúa do Rodo hasta Rolda Leste. "En vez de rúa, vai ser un Paseo, porque ten varias casas á dereita e arriba está a carballeira", explica el alcalde. Manuel Abeledo (Lalín, 1945-A Coruña, 2016) fue profesor del Liceo La Paz en la ciudad herculina, inspector de educación y presidente de la Diputación de Pontevedra entre los años 1995 y 2003. En la Xunta desempeñó distintos cargos en los años 90 en los departamentos de Educación, Transportes y Agricultura.

Tributo a personas vivas

A veces, con las calles ocurre lo mismo que con los escritores:se reconocen sus méritos cuando llevan años, o incluso décadas, fallecidos. Crespo, sin embargo, quiere dejar claro que en el caso de Lalín se opta por personas vivas que demuestran ya la suficiente valía como para formar parte de nuestro callejero. Ocurre esta vez con Marisol Soengas y Luis Quinteiro Fiuza. Pero ya ocurrió en anteriores ocasiones con José Otero Abeledo, Laxeiro, Wenceslao Calvo Garra y Xosé Neira Vilas. Laxeiro estuvo presente en el descubrimiento de la placa en la calle que lleva su nombre, en 1987, «na precampaña electoral e cando el formaba parte da lista de Esquerda Galega», rememoró Crespo. Calvo Garra también descubrió la placa de su rúa, y Xosé Neira Vilas hizo lo propio cuando se bautizó la rúa Memorias dun neno labrego.

Sobre la recentísima propuesta de Manolo Seixas de dar el nombre de sus padres, Bernardino Seijas Areán y Ofelia Calviño Fernández, a un espacio público, Crespo explica que cuando vuelva a abrirse la comisión del callejero se valorará esta y otras ibiciativas. «Aquí hai propostas de distintas persoas. Queda moita xente pendente de ter rúas neste pobo, algunhas materializaranse e outras non».