Intercambio
Jóvenes de ‘Lalín saúda Lalín’ visitan el Pazo de Liñares y Huttopia
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Los jóvenes del intercambio cultural «Lalín saúda a Linden» visitaron este lunes el majestuoso Pazo de Liñares y las instalaciones del camping Huttopia. Tras disfrutar de un agradable baño en las piscinas municipales de Lalín, todos los participantes terminaron la tarde jugando de forma activa a diversos juegos alternativos. Este martes también toca una acogedora jornada de convivencia con las familias anfitrionas locales que, de manera muy generosa durante todos estos días, les ofrecen cenas a los participantes invitados en esta iniciativa.
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