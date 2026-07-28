Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ríos gallegosAtunsaValoración dependenciaPremios magos viguesesTercera equipación CeltaHallan el cadáver de la viguesa desaparecida
instagramlinkedin

Intercambio

Jóvenes de ‘Lalín saúda Lalín’ visitan el Pazo de Liñares y Huttopia

Jóvenes de ‘Lalín saúda Lalín’ visitan el Pazo de Liñares y Huttopia |

Jóvenes de ‘Lalín saúda Lalín’ visitan el Pazo de Liñares y Huttopia |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Los jóvenes del intercambio cultural «Lalín saúda a Linden» visitaron este lunes el majestuoso Pazo de Liñares y las instalaciones del camping Huttopia. Tras disfrutar de un agradable baño en las piscinas municipales de Lalín, todos los participantes terminaron la tarde jugando de forma activa a diversos juegos alternativos. Este martes también toca una acogedora jornada de convivencia con las familias anfitrionas locales que, de manera muy generosa durante todos estos días, les ofrecen cenas a los participantes invitados en esta iniciativa.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents