Igualdad concede 49.500 euros contra la violencia sexista

El Ministerio de Igualdad asigna a los ocho municipios de las comarcas 49.546 euros para que pongan en marcha programas de erradicación de la violencia de género. La mayor cuantía recae en los municipios de Lalín, con 16.480, y de Silleda, con 15.150. Vila de Cruces percibirá 4.307 euros, mientras que las cuantías de Rodeiro (1.921), y Forcarei (2.045) son inferiores. A Estrada recibirá 6.041 euros y Dozón, 3.600.