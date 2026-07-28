La Guardia Civil detiene en la N-525 a un vecino de Lalín que quintuplicaba la tasa de alcohol

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en la madrugada de este domingo a un vecino de Lalín de 51 años de edad por conducir con una tasa de alcohol muy superior a la permitida y sin permiso de conducción vigente. El arresto se produjo a las 03.15 horas en el punto kilométrico 293 de la carretera Nacional 525, a su paso por el término municipal de Lalín, durante un dispositivo preventivo de control de alcoholemia. El conductor, natural de la capital dezana, circulaba en un turismo cuando fue requerido por los agentes.

Sometido a las pruebas, arrojó un resultado de 1,15 mg/l en la primera prueba y de 1,08 mg/l en la segunda. La tasa máxima permitida es de 0,25 mg/l. A ello se suma que, tras consultar sus datos, los agentes verificaron que el detenido conducía con pérdida de vigencia del permiso por pérdida total de puntos. Por estos hechos se le atribuyen dos delitos contra la seguridad vial: conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción sin permiso. La Guardia Civil instruyó diligencias que han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Lalín para la apertura del correspondiente procedimiento judicial.