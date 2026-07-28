Frade presenta o libro de Ponte este domingo

Diego Frade Amil presentará o vindeiro domingo, 2 de agosto, o seu libro Ponte. Unha historia a carón do Deza. Será ás 12:00 horas no local social da parroquia e intervirán tamén Mónica González Conde, concelleira de Cultura de Silleda; Xoán Carlos García Porral, escritor e autor do limiar; o cura Luis Galego García; e o xornalista Xan Salgueiro, natural da parroquia.

O volume permite achegarse á evolución de Ponte desde as súas orixes, a través de acontecementos, persoas, lugares e formas de vida que foron dando forma á parroquia.