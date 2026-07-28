Vía pública
Ejecutan desbroces en los márgenes de la carretera N-525
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La carretera N-525 es objeto estos días de tareas de desbroce en sus márgenes. Dos tractores realizaron trabajos ayer en el tramo comprendido entre Lalín y Silleda. Las labores obligan a señalizar las zonas afectadas y a establecer reducciones puntuales de velocidad para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores durante el paso por los puntos en los que actúan los equipos de mantenimiento. De este modo, se mejora la visibilidad de la vía y se reduce el riesgo de incendio.
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