La Diputación firma un convenio con Dozón para urbanizar el Barrio da Igrexa de Castro

El presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, firmaron un convenio con el que invertirán, en conjunto, cerca de 600.000 euros para urbanizar el Barrio da Igrexa de Castro. El proyecto contempla la reurbanización de las calles interiores y la mejora de la vía de acceso, enmarcadas en la segunda convocatoria del Plan Provincia Extraordinaria. Además, está prevista la dotación de las infraestructuras necesarias para el abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado público, señalización viaria, aparcamiento y mobiliario urbano en una superficie de 5.690 metros cuadrados. Además, se rectificará y ampliará el trazado actual del acceso y se colocarán accesos, para mejorar la visibilidad tanto del tráfico rodado como de los peatones. Habrá que poner a punto, también, el camino de acceso a la antigua casa rectoral que la Xunta está reformando con vistas a que funcione como albergue de peregrinos.

Mediante este pacto, la Diputación se compromete a financiar los trabajos con 500.000 euros, mientras que las arcas municipales de Dozón aportarán 98.750. El regidor indica que esta reurbanización «é un proxecto que os veciños levaban tempo requerindo, pero ata este plan non foi posible materializalo. Con esta axuda da Deputación, as posibilidades dun concello tan pequeno como Dozón multiplícanse porque facer investimentos cos recursos do concello é inviable, e facelos cos recursos do +Provincia implicaría unha concentración excesiva dos investimentos, deixando desatendido o resto. Así que estes plan son unha oportunidade inmensa para concellos tan pequenos como Dozón».

Por su parte, Luis López señala que el entorno del Barrio da Igrexa presentaba una serie de carencias en materia de saneamiento, amplitud e iluminación. Este colaboración entre las dos administraciones no se limita al Plan Extra. En los tres años que llevamos de mandato, Dozón ha recibido casi 3 millones de euros procedentes de los distintos planes. De esos 3 millones, uno se destinó al desarrollo de proyectos estratégicos.