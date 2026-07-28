La sectorización de la red en AEstrada mejora el control del agua en Codeseda

El Concello de A Estrada ha completado una nueva fase del programa de sectorización de la red municipal de abastecimiento de agua, en esta ocasión en la parroquia de Codeseda. Tras el corte programado del suministro realizado días atrás para ejecutar los trabajos, la actuación ya está ofreciendo resultados en el control del consumo de agua, un aspecto especialmente relevante en un verano marcado por la escasez de lluvias y la necesidad de hacer un uso responsable de este recurso.

El plan de sectorización comenzó en septiembre de 2025 con el objetivo de conocer con mayor precisión el funcionamiento de una red de distribución compleja, que abastece tanto al casco urbano como a distintas zonas del municipio. Para ello se instalan contadores que permiten registrar el caudal que llega a cada sector y compararlo con el consumo real. Esta información facilita la localización de posibles fugas, agilizando las actuaciones y mejorando la eficiencia del servicio.

La importancia de este sistema ya quedó patente al inicio de la temporada de baño, cuando una avería en el entorno de las piscinas municipales evidenció las ventajas de disponer de sectores independientes. Posteriormente, el Concello continuó los trabajos en Codeseda, una de las parroquias que históricamente presentaba mayores dificultades para garantizar el abastecimiento durante los meses de verano.

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, explicó que el consumo diario en la red que abastece al casco urbano se sitúa actualmente en 3.300 metros cúbicos, una cifra muy inferior a los picos registrados el pasado verano, cuando en algunas jornadas se alcanzaron los 5.400 metros cúbicos.

En Codeseda también se aprecia una reducción significativa. Si hace un año el consumo rondaba los 70 metros cúbicos diarios, los últimos registros lo sitúan en 45. Según el edil, la nueva sectorización ya ha permitido detectar dos incidencias que provocaron la pérdida de unos 45.000 litros de agua en apenas cuatro días. Ambos casos estaban relacionados con descuidos en viviendas particulares, por lo que el Concello recomienda cerrar la llave de paso cuando se vaya a permanecer fuera del domicilio durante varios días.

Ampliación

Durán destacó que la sectorización está proporcionando una mayor capacidad de reacción para localizar rápidamente el origen de posibles pérdidas. En la actualidad ya disponen de sectores independientes en el polígono de Toedo, la zona de Emergencias, Codeseda y la Zona Deportiva, con varios subsectores. Tras completar esta fase, el Concello prevé extender el programa a más edificios municipales y vuelve a hacer un llamamiento a la ciudadanía para mantener un consumo responsable de agua.