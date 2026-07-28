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A Carixa cierra el cartel de sus fiestas del 14 de agosto
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Redacción
Vila de Cruces
A Carixa da a conocer su programa de fiestas del 14 de agosto. Además de la ya conocida carrera pedestre por la mañana y los juegos tradicionales por la tarde con sororas.gal, la música a lo largo de la jornada correrá a cargo de la Artística de Merza; el grupo de gaitas O Arco de Merza; la charanga Os Kocacolas y Merza Brass. La verbena correrá a cargo del repertorio del dúo Óbice y del pinchadiscos Calwin. Para todas las personas que quieran quedarse a comer en este enclave natural, estará a su disposición un puesto de venta de pulpo.
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