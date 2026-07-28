Conciliación
El Campamento del Mar de A Estrada cubre todas sus plazas disponibles este verano
El Concello publica hoy la lista de admitidos y gestionará la documentación requerida
El Concello de A Estrada publica hoy martes en su página web la lista de admitidos y admitidas en una nueva edición del Campamento del Mar, tras cerrar el pasado viernes el plazo de inscripción. La actividad se celebrará del 21 al 28 de agosto en el Campamento Xuvenil Illa de Ons y, un año más, ha despertado un gran interés entre las familias del municipio.
Las solicitudes recibidas superaron con creces las 52 plazas disponibles para niños y jóvenes de entre 8 y 16 años. El departamento de Servizos Sociais ya ha comenzado a contactar con las familias que obtuvieron plaza para solicitar la documentación necesaria. En caso de renuncias, las vacantes se cubrirán siguiendo el orden establecido en la lista de espera.
El programa mantiene precios bonificados para las familias empadronadas, con tarifas reducidas para familias numerosas, monoparentales y hermanos participantes. Además, el 12 de agosto se celebrará una reunión informativa en el Salón de Plenos para explicar el funcionamiento del campamento y resolver dudas antes del inicio de la actividad.
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