Atribuyen a un envenenamiento la mortandad de truchas en 2,5 kilómetros del Asneiro en Dozón

La mortandad de truchas en un tramo de 2,5 kilómetros del río Asneiro a su paso por Dozón fue por un envenenamiento intencionado. Fuentes de la investigación confirmaron esta cirscunstancia el viernes al presidente de la Sociedade de Caza e Pesca, José Rodríguez, y dejaron claro que «queda totalmente descartado» que la causa fuese un vertido de purín. «As pesquisas seguen avanzando, e ogallá que os culpables deste delito paguen unha sanción, e que administración poida botarnos unha axuda para repoboar», añade. El tramo donde se produjo la mortadad no está gestionado ni por el tecor de Dozon ni por el de Lalín, sino que se trata de un tramo libre. Esto significa para pescar en él no es preciso pertenecer a un coto ni apuntarse en un sorteo previo para poder tener permiso de pesca en una jornada concreta. Por eso, Rodríguez espera que la Xunta ayude a recuperar esa densidad de trucha con la suelta de alevines y con una veda de pesca de cinco años.

Por el momento, no trascendió qué tipo de líquido se empleó para matar tal cantidad de ejemplares. Podría ser lejía o peróxido, productos que se emplean para limpiar o desinfectar y que, si se vierten en un río reducen el nivel de oxígeno, matando toda su fauna y su vegetación. Pero sí se sabe que en un tramo concreto del río no aparecieron truchas muertas, mientras que sí las había aguas arriba y aguas abajo. «Hai un tramo no que levaron as troitas mortas», explica Rodríguez, lo que da más fuerza a esa tesis de envenenamiento de las aguas.

¿Podría pasar este tramo del Asneiro a ser gestionado por la Sociedade de Caza e Pesca de Dozón? Rodríguez responde que el Asneiro, a su paso por Dozón «era un río bo, os pescadores dicíanme que non era preciso xestionalo pero que as troitas non pican todos os días, que depende de cuestións como o día soleado ou a intensidade das chuvias sobre o cauce. Sobre a xestión, nós poderíamos ter un garda, como ten a Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, pero non en nómina porque non nolo podemos permitir. Si poderiamos contratar a un autónomo, que traballase para a sociedade por horas ou por días».

No es el primer atentado que sufre el Asneiro y buena parte de los ríos de Deza en esta temporada. Los cauces ya comenzaron la temporada de pesca con los accesos y el propio lecho del río llenos de maleza y troncos de árboles arrastrados por los temporales de invierno. Los colectivos de pescadores tuvieron que encargarse de su puesta a punto y demandan una mayor implicación de la Xunta en este aspecto, ya que sí convocó a finales de diciembre subvenciones, pero para vigilancia de tramos y realización de actividades de divulgación. Son frecuentes los arrastres de tierra y de purín cada vez que se producen intensas borrascas en los meses de invierno y primavera. Y tampoco faltan pescadores furtivos en tramos de pesca sin muerte.