Aquadeza repara durante la noche la avería del bombeo de Botos que dejó sin presión a Lalín

La empresa concesionaria del servicio municipal de aguas de Lalín, Aquadeza, informa de que una avería eléctrica producida este lunes a las 20.00 horas en el bombeo de Botos provocó una pérdida de presión en el abastecimiento de agua de la capital dezana. El personal estuvo trabajando durante toda la noche para restablecer el suministro. La incidencia afectó sobre todo a zonas altas del casco urbano y a algunas parroquias próximas, donde el caudal bajó o no llegaba con fuerza suficiente.

La concesionaria indica que desde primeras horas de la mañana todas las viviendas adscritas al servicio ya cuentan con agua. Muchas de ellas no llegaron a perder el suministro o solo experimentaron bajadas de presión. «Desde primeiras horas da mañá todas as vivendas adscritas ao servizo contan xa con auga —moitas delas non chegaron a perder o subministro ou só experimentaron baixadas de presión—», apunta la nota.

Aun así, continúan los trabajos de purgado de las tuberías para recuperar la presión y el caudal adecuados en todo el casco urbano. Se estima que a lo largo de la mañana el servicio quede normalizado de forma total. Aquadeza recordó que la incidencia fue exclusivamente eléctrica y no afectó a la calidad del agua. «A auga segue sendo apta para o consumo e non houbo ningún risco sanitario», añaden fuentes de la concesionaria. El Concello de Lalín agradeció «a paciencia da veciñanza e o traballo do persoal que estivo ata ben entrada a noite».

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El alcalde José Crespo aprovechó una comparecencia pública para indicar que «O que ocurriu foi un fallo eléctrico nun dos dous bombeos que temos, no de Botos. Queremos facer un novo bombeo dende Vilatuxe para traer auga do río Deza, que é a máis potable dos tres ríos de Lalín. Fago un chamamento aos veciños por un consumo responsable da auga. Estiveron traballando dende as once e meida da noite ata as 3 ou 4 da mañá e afectou a medio Lalín».