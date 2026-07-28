Central Agropecuaria de Galicia
La actividad en el mercado bovino cae más de un 25% y se queda por debajo del millón de euros
La Central Agropecuaria de Galicia Abanca registró 1.197 reses y una facturación de 977.174 euros
La Central Agropecuaria de Galicia Abanca cerró la sesión del 28 de julio con un descenso de la actividad en el mercado bovino. Pasaron por el recinto 1.197 reses, 142 menos que en la subasta anterior, y se adjudicaron 1.138 animales, con una bajada de 110. La facturación conjunta fue de 977.174 euros, 332.531 menos, lo que supone una caída de algo más del 25 % y deja el volumen de negocio por debajo del millón de euros.
La recría siguió siendo la sección con mayor volumen, con 719 becerros y un negocio de 312.202 euros. El precio medio quedó en 459,12 euros, 56,73 menos. En pasteros, la facturación alcanzó 101.785 euros y el precio medio se situó en 892,85 euros, con una bajada de 37,29.
Los becerros carniceros movieron 200.171 euros, con un precio medio de 1.429,79 euros, 20,46 menos. El mayor descenso en facturación se produjo en el vacuno mayor, que quedó en 363.016 euros y un precio medio de 1.779,49 euros, 62,36 menos.
Sin recría el 11 de agosto
Además, la Central recuerda que el martes 11 de agosto se suspende la subasta de becerros de recría, aunque se celebrarán las de pasteros, cebados y vacas.
En las mesas de precios no hubo cambios. El porcino cebado repitió cotizaciones, con el selecto en 1,315 euros/kilo y el normal en 1,290. Los lechones se mantuvieron en 35 euros los de única explotación y 30 los de varias procedencias. También repitieron huevos y gallinas de desvieje. En cuanto al conejo, Silleda no cuenta con cotización propia y toma como referencia la de Loncun, en Madrid, que se mantuvo en 2,4 euros/kilo.
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