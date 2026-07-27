El TSXG exime a Lalín de abonar complementos a un funcionario

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estima el recurso de apelación del Concello de Lalín contra una sentencia de los juzgados de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra y exime a las arcas municipales de abonar a un funcionario los complementos retributivos por nocturnidad, festivos y jornadas especiales durante las vacaciones, permisos retribuidos y bajas laborales desde el año 2019, así como la gratificación especial por sus servicios extraordinarios durante la Feira do Cocido de 2023 y 2024.

En su recurso, el Concello argumenta que en abril de 2025 aprobó las nóminas de atrasos y los «complementos desnaturalizados» para policías locales, por un importe global de 7.015 euros. Al funcionario afectado le correspondían gratificaciones de 2021 a 2014 por importe de 1.595 euros. Éste reclamó otros 1.593 por su trabajo en las citadas Feiras do Cocido, y elevaba sus gratificaciones a 2.506 euros por atrasos entre 2028 y 2024, así como a 3.230 las retribuciones complementarias desnaturalizadas (son las jornadas especiales, como la citada feria). El Concello indica que la solicitud por las fiestas do Cocido fue desestimada en junta de gobierno y se le notificó por vía electrónica al afectado, que la rechazó. Pero este rechazo, indica la sentencia, no le permite alegar que desconocía esa notificación.