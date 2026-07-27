Sentencia
El TSXG exime a Lalín de abonar complementos a un funcionario
El trabajador reclamaba, además de atrasos, pagos por su trabajo en la Feira do Cocido
Redacción
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia estima el recurso de apelación del Concello de Lalín contra una sentencia de los juzgados de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra y exime a las arcas municipales de abonar a un funcionario los complementos retributivos por nocturnidad, festivos y jornadas especiales durante las vacaciones, permisos retribuidos y bajas laborales desde el año 2019, así como la gratificación especial por sus servicios extraordinarios durante la Feira do Cocido de 2023 y 2024.
En su recurso, el Concello argumenta que en abril de 2025 aprobó las nóminas de atrasos y los «complementos desnaturalizados» para policías locales, por un importe global de 7.015 euros. Al funcionario afectado le correspondían gratificaciones de 2021 a 2014 por importe de 1.595 euros. Éste reclamó otros 1.593 por su trabajo en las citadas Feiras do Cocido, y elevaba sus gratificaciones a 2.506 euros por atrasos entre 2028 y 2024, así como a 3.230 las retribuciones complementarias desnaturalizadas (son las jornadas especiales, como la citada feria). El Concello indica que la solicitud por las fiestas do Cocido fue desestimada en junta de gobierno y se le notificó por vía electrónica al afectado, que la rechazó. Pero este rechazo, indica la sentencia, no le permite alegar que desconocía esa notificación.
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