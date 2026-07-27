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Susto en Orazo tras iniciarse un fuego cerca del área residencial

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redacción

A Estrada

Los vecinos de Orazo, parroquia de A Estrada, sufrieron un susto este domingo por la mañana al originarse un foco de incendio cerca de las viviendas. El fuego se habría activado en torno a las 11.15 horas, si bien antes de las 12.00 ya se había extinguido, afectando unicamente a unos 100 metros cuadrados. A la zona se desplazaron un agente forestal, una brigada y una motobomba. Tras realizar las labores de extinción, el foco fue reducido a los pocos minutos, sin llegar a propagarse hacia la zona residencial, a poca distancia del punto de las llamas.

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