Sucesos
Susto en Orazo tras iniciarse un fuego cerca del área residencial
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redacción
A Estrada
Los vecinos de Orazo, parroquia de A Estrada, sufrieron un susto este domingo por la mañana al originarse un foco de incendio cerca de las viviendas. El fuego se habría activado en torno a las 11.15 horas, si bien antes de las 12.00 ya se había extinguido, afectando unicamente a unos 100 metros cuadrados. A la zona se desplazaron un agente forestal, una brigada y una motobomba. Tras realizar las labores de extinción, el foco fue reducido a los pocos minutos, sin llegar a propagarse hacia la zona residencial, a poca distancia del punto de las llamas.
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