Patiñas da Estrada hace un llamamiento en busca de nuevos voluntarios para atender la carga de trabajo

La asociación estradense Patiñas da Estrada publicaba hace unos días un llamamiento para captar nuevos voluntarios. Actualmente son cinco las personas que trabajan de forma desinteresada visitando a los animales que cuidan en «la casita», pero el volumen de tareas hace necesario incorporar más manos para atender todos los casos. Son veinte gatos y dos perros los que residen en este espacio que la asociación habilitó para animales sin hogar. De ellos, una mastina blanca de un año requiere medicación diaria tras una hospitalización, mientras que otros doce gatos precisan cuidados veterinarios, lo que obliga a realizar dos visitas diarias para atender sus necesidades.

La presidenta de la entidad, Chus Carracedo, expone: «Hasta ahora nos fuimos arreglando, pero la carga de trabajo es importante y necesitamos ayuda, especialmente porque todas tenemos vida, casa, familia, trabajo... y en verano, entre las vacaciones y los fines de semana, cuesta más cuadrar los calendarios». Lo que Patiñas da Estrada pide es «gente responsable» que entienda que se trata de «un compromiso desinteresado». «Atender a estos animales no es solo ir a verlos y darles mimos; tienes que limpiar los areneros y los lugares donde hacen sus necesidades, lavarlos, darles de comer y cambiarles el agua y, por supuesto, a los que precisan medicación hay que dársela», señala Carracedo, que añade que cada turno supone dedicar entre dos y tres horas. El objetivo es contar con suficientes voluntarios para evitar doblar turnos, ya que actualmente son necesarias dos visitas diarias, los siete días de la semana.

Carracedo entiende que es difícil encontrar tiempo para asumir este compromiso, pero recuerda que la labor que desempeña Patiñas da Estrada es imprescindible ante el elevado número de avisos que recibe la asociación. «La gente encuentra un animal en la calle, o herido, y te llama para que te hagas cargo, pero a veces no podemos llegar a todo porque no hay medios suficientes. Miembros de la asociación ya tienen gatos en casa porque en la casita no hay más espacio, pero en ocasiones tenemos que pedir a las personas que los encuentran que se queden con ellos hasta que encontremos un hogar de adopción». En este sentido, afirma que la entidad asume los gastos veterinarios y de alimentación de esos animales.

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Además, desde Patiñas da Estrada también explican algunas de las críticas que han recibido. La asociación defiende que mantiene criterios estrictos en las adopciones para garantizar el bienestar de los animales. «Dicen que somos exigentes a la hora de gestionar las adopciones, pero nosotros no pasamos el trabajo que supone sacar un animal de estos adelante, muchas veces con pruebas, hospitalización y cuidados intensivos, para después entregárselo a alguien que no da las garantías de que vaya a saber cuidarlo bien», argumenta Carracedo. También explica que las adopciones tienen un coste de 90 euros en el caso de los gatos y de 190 euros en el de los perros, una cantidad que contribuye a sufragar los gastos veterinarios, aunque, según asegura, ni siquiera permite recuperar toda la inversión realizada.