Solo Lalín reduce sus solicitudes de abogado de oficio en comparación con los años de la crisis del ladrillo

Durante el año 2025, las Comisións de Asistencia Xurídica de Galicia atendieron 619 solicitudes de otros tantos vecinos de Deza y Tabeirós-Montes para disponer de un abogado de oficio que les defendiese en litigios o que se encargase de determinados procesos administrativos. La cifra está por debajo de los 643 expedientes de 2011, el año en que estábamos en el ecuador de la crisis económica del ladrillo y cuando el poder adquisitivo de las familias se había contraído de forma muy notable. Y esta situación puede estar produciéndose de nuevo, porque en 2025 eran menos las solicitudes de justicia gratuita, con 551 casos en la zona.

En la web de xustiza.gal podemos consultar la procedencia por municipio de esas 619 solicitudes. Es lógico que las dos cabeceras comarcales, al tener más población y ser además la sede de los partidos judiciales, aglutinen mayor demanda de asistencia de un abogado o abogada de oficio. Lalín lidera la lista con 354 peticiones, mientras que A Estrada remitió 269. Pero es que en 2011, la cifra lalinense contaba casi con 100 más y marcaba los 471 expedientes, mientras que los vecinos estradenses habían remitido 240 peticiones, menos que en la actualidad. Dozón y Agolada carecen (como 15 años atrás) de peticiones para una asistencia jurídica gratis, y los otros cuatro municipios siguen la tendencia de A Estrada, al subir también su volumen de casos. Así, tanto Silleda como Vila de Cruces pasan de 3 a 7 tramitaciones, mientras que Rodeiro y Forcarei suben de 1 a 3 cada uno.

¿Qué ocurre si comparamos los datos de 2025 y 2024? Que queda confirmado ese ascenso interanual. En 2024 Lalín remitió 327 expedientes para un abogado de oficio (27 menos que ahora), Silleda 2 (-4), Forcarei, 1 (-2) y A Estrada, 217 (-52).

¿Quién tiene derecho a la justicia gratuita?

La Constitución recoge el derecho a la justicia gratuita, y éste se desarrolla en la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial. En España tienen derecho a solicitar un abogado de oficio las personas (españolas, de la UE o extranjeras) que estén en territorio estatal y que acrediten insuficiencia de recursos para poder pagarse un abogado durante un proceso judicial. Pero, al margen de sus recursos económicos, también pueden acudir al turno de oficio trabajadores de la Seguridad Social que tengan que defender sus derechos laborales, víctimas tanto de violencia de género como de terrorismo o de trata de seres humanos, menores de edad y personas que tengan una discapacidad psicológica y que estén padeciendo una situación de abuso o de maltrato. En el sitio web https://www.abogacia.es podemos consultar si cumplimos los requisitos económicos para tener una defensa jurídica gratis, indicando el número de miembros de la familia y los ingresos anuales de la unidad familiar, excluyendo a los hijos que estén ya emancipados.

Como decíamos, el turno de oficio cubre cuestiones más allá de una defensa durante un juicio, como en el caso de personas extranjeras sin recursos que están inmersas en un proceso que podría llevar a la denegación de su entrada en España o a su expulsión. También pueden acogerse a este servicio las microempresas que no tienen recursos para litigar en concursos de acreedores, los sindicatos, personas que han quedado con secuelas permanentes o en situación de dependencia tras un accidente y quieren reclamar una indemnización, y asociaciones que defiende los derechos de víctimas del terrorismo. Dentro de las asociaciones, solo las declaradas de utilidad pública pueden optar a abogados de oficio así que, por ejemplo, quedarían excluidas las comunidades de vecinos o las asociaciones de padres y madres de centros colectivos.

La asistencia jurídica gratuita debe solicitarse en el juzgado del domicilio del solicitante o en el que se tramita el proceso judicial, así como en el Colegio de Abogados al que está adscrito el domicilio del solicitante. En Galicia están operativas siete comisiones de asistencia jurídica gratuita ubicadas en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, que son las encargadas de evaluar si una persona tiene o no derecho a abogado gratis. En el momento que el solicitante sí dispone de este servicio, no puede rechazar al abogado o abogada asignado, del mismo modo que el letrado tampoco puede negarse a llevar el caso. En los últimos años, el turno de oficio reclama, sin éxito, mejoras en sus retribuciones económicas así como en los turnos de guardia.