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La hostelería lalinense rinde homenaje a Santa Marta

La procesión en la edición del año pasado.

La procesión en la edición del año pasado. / Bernabé/ Javier Lalín

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redacción

Lalín

La hostelería de Lalín volverá a reunirse este miércoles 29 de julio para celebrar las festividades en honor a Santa Marta con una jornada de convivencia que tendrá como escenario la carballeira de Montserrat, en Donramiro. Concretamente, los actos comenzarán a las 20.30 horas, momento en el que tendrán lugar los oficios religiosos, y se extenderán hasta la madrugada

De este modo, tras la misa la programación continuará con una cena de confraternidad a las 22.00 horas. Las tarjetas ya pueden adquirirse en La Robleda, Modesto, Kilómetro 0, Café Camilo y Taberna Café. La celebración finalizará con la actuación de Pachi Show y la sesión musical de DJ Efrén, encargados de poner el broche festivo a la cita.

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