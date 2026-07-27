La hostelería lalinense rinde homenaje a Santa Marta

La hostelería de Lalín volverá a reunirse este miércoles 29 de julio para celebrar las festividades en honor a Santa Marta con una jornada de convivencia que tendrá como escenario la carballeira de Montserrat, en Donramiro. Concretamente, los actos comenzarán a las 20.30 horas, momento en el que tendrán lugar los oficios religiosos, y se extenderán hasta la madrugada

De este modo, tras la misa la programación continuará con una cena de confraternidad a las 22.00 horas. Las tarjetas ya pueden adquirirse en La Robleda, Modesto, Kilómetro 0, Café Camilo y Taberna Café. La celebración finalizará con la actuación de Pachi Show y la sesión musical de DJ Efrén, encargados de poner el broche festivo a la cita.