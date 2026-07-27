Forcarei licita por 107.000 euros mejoras entre Muras y Alende

El Concello de Forcarei licita por 106.933 euros las obras de mejora de varios caminos rurales en Alende y Muras, en la parroquia de Pereira.

El proyecto contempla dos intervenciones. La primera, denominada Acceso a Alende y Castro de Muras, incluye la mejora del pavimento en toda la superficie de actuación, así como trabajos para reforzar el drenaje mediante el revestimiento con hormigón de dos tramos de cuneta y la sustitución de un tubo transversal. La segunda actuación, Acceso a Muras, prevé el refuerzo del firme y la ejecución de un nuevo pavimento de hormigón.

El proyecto fue redactado en febrero de 2026 y obtuvo financiación de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia. Con este nuevo paso administrativo, las obras comenzarán en los próximos meses. En este sentido, sostiene que, con esta licitación, reafirma su compromiso con la mejora de los servicios en las parroquias, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos y el mantenimiento de las comunicaciones interiores del municipio. Asimismo, asegura que los vecinos de Alende, Castro de Muras y Muras verán atendidas unas demandas que, según indica, permanecían pendientes desde 2018.

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Concretamente, el gobierno local afirma que estas actuaciones formaban parte de un proyecto aprobado durante el mandato de Belén Cachafeiro, quien firmó el contrato con la empresa adjudicataria el 30 de noviembre de 2018. Sin embargo, sostiene que, tras el cambio de gobierno en 2019, el ejecutivo encabezado por Verónica Pichel (PSOE-BNG) decidió no ejecutar las obras.