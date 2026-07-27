Las bodas de plata del «cura del Facebook»

El párroco de Santa María de Chantada, el lalinense Manuel Areán Fernández, conmemora en este año 2026 sus bodas de plata sacerdotales, un cuarto de siglo de servicio eclesial que lo ha consolidado como un referente de cercanía, desprendimiento y modernidad en toda la comarca lucense. El acto central de reconocimiento y homenaje por sus 25 años de ordenación tuvo lugar ayer en su parroquia natal de Parada con una misa a la que asistió el obispo Alfonso Carrasco y posterior ágape, un evento que reunió a una gran cantidad de familiares, vecinos, amigos de la infancia y numerosos feligreses.

A lo largo de su trayectoria, la gestión de Manuel Areán ha destacado de manera notoria por dos pilares fundamentales que han transformado la percepción del ministerio pastoral en la zona: la gratuidad absoluta de las celebraciones litúrgicas y su firme apuesta por la digitalización de la vida comunitaria. Estas acciones han redefinido la relación entre la Iglesia y los ciudadanos de Chantada, proyectando un modelo de institución accesible, transparente y adaptada a las realidades contemporáneas.

En el ámbito económico, el sacerdote adoptó hace años la decisión de suprimir de forma definitiva las tasas fijas por la administración de los sacramentos. En su demarcación parroquial no existen facturas ni tarifas estipuladas para la celebración de bautizos, bodas o entierros, permitiendo únicamente la entrega de donativos que sean estrictamente voluntarios por parte de las familias. Según explica el párroco, los servicios religiosos «deben ser libres» y las puertas de la institución tienen que permanecer abiertas, garantizando que los recursos de los ciudadanos nunca supongan una barrera para acceder a los sacramentos.

De forma paralela a esta innovadora política, Manuel Areán ha impulsado una notable modernización digital a través de las redes sociales, lo que le ha valido el apelativo popular de «el cura del Facebook». Utiliza esta plataforma diariamente como un canal informativo esencial para difundir los horarios de las misas, los avisos parroquiales, las esquelas de los funerales y los carteles de las festividades locales. Esta ventana virtual no solo mantiene informados a los residentes de la comarca, sino que conecta de forma directa a toda la población emigrante con la actualidad y el día a día de su tierra natal.

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Al realizar el balance de este cuarto de siglo de sacerdocio, el párroco destaca el valor del tejido humano y la comunidad construida. Manuel Areán manifiesta su profunda gratitud por el cariño, el respeto y la ternura recibidos, señalando que el mayor logro de su ministerio ha sido la gran familia humana que ha conocido a través de la fe en su pastoral labor.