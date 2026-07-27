Agolada acoge su Mostra de Artesanía el 11 y 12 de agosto

El recinto ferial de Os Pendellos, en Agolada, acogerá el 11 y 12 d agosto la Mostra de Artesanía que cada año, y van 29, organiza el Concello. En esta ocasión, la cita rebasará los 30 expositores, repartidos entre distintos pendellos, e incluye además actuaciones musicales y espectáculos infantiles. Una de las creadoras con que contará Agolada ese par de días será la artista lalinense Olalla Garra.

Os Pendellos ya acogieron en julio otra exposición, Corazón de Artesanía, que organiza la Xunta y que sirve para dinamizar este enclave, antaño ya onmuy conocido por albergar, durante décadas, el mercado ganadero todos los días 12 de cada mes. Ahora, el conjunto arquitectónico es escenario de diversas propuestas de ocio y culturales a lo largo del año.