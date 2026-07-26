Siniestro
Tres heridos leves en un triple accidente en Negreiros
Un accidente de tráfico registrado en el municipio de Silleda se saldó con tres personas heridas de carácter leve. El percance se produjo a la altura del kilómetro 306 de la carretera Nacional 525, en la parroquia de Negreiros. Según informaron desde el 112, el siniestro consistió en una colisión en la que se vieron implicados un total de tres vehículos.
Tras recibir el aviso de la emergencia, se movilizó al personal del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a las víctimas en el lugar. Asimismo, fueron alertados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los Bombeiros do Deza por si fuera necesaria su intervención. Finalmente, los efectivos de bomberos no tuvieron que llegar a actuar al no haber personas atrapadas en los habitáculos.
- La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
- Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis
- Un policía nacional de Ourense cobrará una indemnización por el gasto en ropa para trabajar de paisano
- Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo
- Una trabajadora del crucero 'Disney Dream' atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera
- Argentina multa con 1,6 millones de euros por pesca ilegal a dos barcos chinos con bandera de conveniencia
- El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
- El Valoria llega para el Carmen de Aldán