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Tres heridos leves en un triple accidente en Negreiros

Vehículos implicados en el accidente de Negreiros.

Vehículos implicados en el accidente de Negreiros. / Cedida

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Ángel Graña

Silleda

Un accidente de tráfico registrado en el municipio de Silleda se saldó con tres personas heridas de carácter leve. El percance se produjo a la altura del kilómetro 306 de la carretera Nacional 525, en la parroquia de Negreiros. Según informaron desde el 112, el siniestro consistió en una colisión en la que se vieron implicados un total de tres vehículos.

Tras recibir el aviso de la emergencia, se movilizó al personal del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a las víctimas en el lugar. Asimismo, fueron alertados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los Bombeiros do Deza por si fuera necesaria su intervención. Finalmente, los efectivos de bomberos no tuvieron que llegar a actuar al no haber personas atrapadas en los habitáculos.

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