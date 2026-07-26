Teresa Varela reclama un informe anual con los gastos de los inmuebles municipales de Lalín

La edil no adscrita de la corporación de Lalín, Teresa Varela Fisteus, defenderá una moción en el pleno del próximo viernes relativa al patrimonio mobiliario de titularidad municipal y a la transparencia que debe tener el gobierno local del PP a la hora de difundir los gastos que genera.

Varela indica que en los últimos años, el Concello de Lalín "experimentou un incremento notable na adquisición e xestión de bens inmobles". Basta recordar la Casa de Don Álvaro o los inmuebles para el edificio polivalente de Manuel Rivero (adquiridos, ambos, en 2022), o los terrenos y bienes afectados para construir la Gran Plaza, cuya compra se formalizó en diciembre de 2023. Para Varela, esta ampliación del patrimonio «se ben pode parecer, a priori, un síntoma de crecemento, a realidade económica actual obriga a unha reflexión máis profunda sobre a sustentabilidade desa estratexia».

Explica que cada inmueble municipal no implica solo una inversión inicial, sino que trae consigo «facturas recorrentes de electricidade, calefacción, seguros, limpeza, mantemento e persoal de atencion. A proliferación de 'casas' e 'espazos' sen un plan de viabilidade económica previo está a hipotecar a capacidade de investimento de Lalín en áreas prioritarias como o mantemento do rural, a seguridade viaria ou os servizos sociais». Por eso, Varela propone que la transparencia municipal sea no solo un objetivo, sino un método de trabajo en aras de que «os veciños de Lalín saiban exactamente cánto nos custa abrir a persiana dun patrimonio inmobiliario cada vez máis extenso e en ocasións pouco eficiente», y que, por su elevado coste, se convierte en una carga silenciosa que afecta sobre todo a las partidas económicas del presupuesto en las que se contemplan los gastos en bienes y servicios.

Por ello, la concejala no adscrita propone al gobierno local del PP que actualice la página web del Concello «cunha relación detallada de todos os inmobles de titularidad municipal» y que elabores un informe anual detallado con todos los gastos de conservación, mantenimiento, suministros, seguros, costes de personal adscrito a ese edificio. Dicho documento debe incorporarse al portal de transparencia.

Otros casos de gasto inasumible

Los gastos del patrimonio municipal y las consecuencias que pueden traer en otras inversiones no afectan solo a Lalín. En Agolada, la Diputación cedió al Concello de Agolada en 2022 el antiguo complejo ferial de Os Pendellos, tras acometer su restauración. Aunque ahora recobran vida con actividades de dinamización, tanto fuerzas políticas como vecinos han pedido en estos 3 años reparaciones de tejados, recogida de basura en distintas construcciones y la eliminación de pintadas vandálicas. En Vila de Cruces, el Museo da Minería de Fontao no está abierto de forma continuada y suele ser un concejal quien atiende las visitas de grupos.