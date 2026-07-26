Hallazgo
El PSOE de Lalín exige aclarar el descubrimiento de una placa
redacción
Los socialistas de Lalín exigen que el alcalde, José Crespo, aclare por qué una placa institucional entregada por el Centro Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires al vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, apareció abandonada en un mercadillo. El obsequio fue otorgado hace apenas un año como muestra de agradecimiento por la diáspora en Argentina. Los socialistas reclaman respeto para los emigrantes ante este hecho incomprensible. «Están tan empeñados en negar os seus dereitos que ata desprezan os seus agasallos», critican sobre el PP, censurando además que el gobierno local mantenga paralizada la recuperación de otra placa en homenaje a los represaliados por el franquismo en ese mismo centro bonaerense.
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