A Madanela se sumerge en una ola de fe

Disfrutar de las vistas del Alto da Madanela equivale a poder contemplar el valle del Ulla a su paso por el municipio cruceño y, si la visibilidad es excelente, la tradición dice que hasta podemos vislumbrar las torres de la catedral de Santiago. Este domingo, el sol acompañó y permitió a los asistentes a la Romaría da Madanela gozar de esa panorámica pero también de una jornada en la compañía de familiares, amigos y vecinos.

Bernabé / Amanda Castro

Ya el sábado, este enclave acogió una misa a última hora de la tarde y una sardinada con banda sonora incluida. El domingo, como reza la costumbre, los festejos en honor a María Magdalena vivieron su jornada grande con la 38ª Festa Campestre, una cita abierta a todos los vecinos pero también a cualquier devoto de esta discípula de Jesús y además patrona de los predicadores. A media mañana comenzó el pasacalles, de la mano de la charanga Noroeste, y la misa solemne protagonizó la jornada, en la que no faltó la procesión alrededor del templo y la puja de las andas. Más de uno, tras los oficios religiosos, aprovechó para subir al mirador construido encima de la capilla y que permite gozar más aún, si cabe, de las vistas de esta cumbre, mientras sus compañeros de mesa ultimaban los detalles o mientras esperaban a que se redujese el trabajo de los puestos de pulpo y carne colocados al pie del templo. No faltaron, tampoco, los puestos para hacerse con pan, vino y rosquillas. La tarde, calurosa, contó con el repertorio musical de la charanga Noroeste para sobrellevar estos primeros compases de la subida de temperaturas que nos espera para los próximos días.

Una de las familias que acudió a la comida campestre. / Bernabé / Amanda Castro

Hay que señalar que el Alto da Madanela es el enclave seleccionado por el municipio de Vila de Cruces para las personas que deseen contemplar el eclipse solar del 12 de agosto. La oscuridad total será de apenas un minuto tanto en Cruces como en Agolada, entre las 20.28 y las 20.29 horas. Los asistentes contarán con las explicaciones del físico y astrónomo Eduardo Ojero. Este experto compartirá ese 12 de agosto, igual que el año, pasado, un visionado de las Perseidas, las conocidas como 'lágrimas de San Lorenzo', junto a sus vecinos de la parroquia de Piloño.