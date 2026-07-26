Lalín saúda Linden se apunta a la gastronomía

Los y las participantes en el programa europeo de intercambio juvenil Lalín saúda Linden aprovecharon la jornada sabatina para descubrir la gastronomía de la villa anfitriona y, de paso, dar a conocer al resto de sus compañeros los platos típicos de su país de origen. Tras el desayuno en el Espazo Activo, la organización puso en marcha un concurso de cocina, al que siguió una sesión preparatoria de los juegos tradicionales de cada región participante. La comida, también en el Espazo Activo, dio paso a una tarde con diversos juegos deportivos en el pabellón y un rato en la piscina. La cena de cada joven ya tuvo lugar junto a sus familias anfitrionas durante estos días de residencia en Lalín. Hubo tiempo también para disfrutar el ambiente nocturno de la cabecera comarcal dezana.