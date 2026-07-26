Intercambio juvenil
Lalín saúda Linden se apunta a la gastronomía
redacción
Los y las participantes en el programa europeo de intercambio juvenil Lalín saúda Linden aprovecharon la jornada sabatina para descubrir la gastronomía de la villa anfitriona y, de paso, dar a conocer al resto de sus compañeros los platos típicos de su país de origen. Tras el desayuno en el Espazo Activo, la organización puso en marcha un concurso de cocina, al que siguió una sesión preparatoria de los juegos tradicionales de cada región participante. La comida, también en el Espazo Activo, dio paso a una tarde con diversos juegos deportivos en el pabellón y un rato en la piscina. La cena de cada joven ya tuvo lugar junto a sus familias anfitrionas durante estos días de residencia en Lalín. Hubo tiempo también para disfrutar el ambiente nocturno de la cabecera comarcal dezana.
- Atrapados por las velutinas en Coruxo: «Nos han estropeado el verano»
- Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis
- Una trabajadora del crucero 'Disney Dream' atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera
- Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo
- Contaminación microbiológica en las Islas Cíes obliga a desaconsejar el baño en las playas de Rodas y Figueiras
- Grupo Rodman activa la venta del 100% de Metalships & Docks y solicita al Puerto de Vigo su autorización
- La Xunta ofrece la cesión gratuita al Concello de la antigua estación de buses tras más de tres años abandonada
- Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse