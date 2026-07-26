Ocio
Humor sobre ruedas en la Festa do Chóferes
Una carroza convertida en un asador móvil de pollos gana el desfile
Muchos camiones, algún que otro remolque y carritos de bebé y, sobre todo creatividad. Son los ingredientes que cada año combina la Festa dos Chóferes para que cientos de vecinos y varios turistas decidan pasar un sábado de julio en la Carballeira da Zanquiña, en Agolada. Este sábado volvió a funcionar la receta, pese a era festivo y a que la meteorología tentaba a acercarse a la playa.
Pero no. Varios grupos de amigos y muchas familias llevan meses preparando unas carrozas que nada tienen que envidiar a las de cualquier desfile de Carnaval. La que despertó más elogios y se llevó el primer premio (300 euros) fue la de un asador de pollos, creada por Marcos Utrera y varios amigos y en la que, mientras el propio Marcos y un compañero estaban ataviados como pollos girando en torno a un espeto, otros colegas daban vueltas a la manivela para mover este mecanismo.
El segundo premio recayó en una recreación de un Cristo crucificado, acompañado por vevinos disfrazados de curas, obispos y monjas. La comitiva se llevó, por su trabajo, 200 euros. El tercer puesto, retribuido con 100 euros, recayó en la conocida como Familia dos Portos, que desfiló con una casa rosa. Acompañaron el paso un coche de época de Meixide y la música de la charanga Los Santos y el pinchadiscos Javi Vecino.
Laboratorio químico
El desfile salió del entorno de la iglesia del casco urbano hasta la citada Carballeira da Zanquiña. El público pudo disfrutar además de otras propuestas sobre ruedas, como el 'Laboratorio de Gael y Navia', dos jóvenes acompañados de un supuesto material radiactivo. Todas las creaciones, camiones y turismos (bendecidos después de misa, como manda la tradición de cualquier fiesta en honor a San Cristóbal) quedaron aparcadas en la mencionada carballeira, para disfrute de todos los asistentes a la comida de confraternización.
Las mesas pudieron reservarse hasta días atrás por familias o por grupos de amigos. Y, como en anteriores años, los asistentes alargaron la sobremesa en este enclave natural, ya que desde el tardeo permitió disfrutar de la música del cintado pinchadiscos y del dúo Reflejos, que se encargó de amenizar la verbena junto al dúo Enxebre y DJ Andrew.
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