Conmemoración
Gres revive su tradición con las fiestas del Apóstol
Las Insuas de Gres celebraron este sábado por todo lo alto las grandes fiestas de Santiago Apóstol. Las actividades comenzaron temprano con un festival musical infantil, al que siguió una emotiva procesión desde la iglesia parroquial acompañados por la Unión Musical de Ponteledesma. Posteriormente, se ofició una misa campestre en honor al santo y a la Virgen del Carmen, que culminó con una magnífica actuación de la citada banda de música. A la hora del almuerzo, los asistentes disfrutaron de un comida popular con un menú tradicional. La tarde continuó animada gracias al grupo de gaitas Furruxa Gaiteiros. Finalmente, la jornada cerró con una espectacular verbena amenizada por las agrupaciones Paradaisse y Music-Lar, concluyendo la gran fiesta con el ritmo del DJ Calwin.
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