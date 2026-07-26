Un festín con vistas al Ulla

El Coto de Castro volvió a convertirse este sábado 25 de julio, Día de Galicia, en punto de encuentro para vecinos y visitantes con motivo de la IV Festa do Bolo Preñado. Más de un centenar de comensales participaron en una cita que combinó gastronomía, música y convivencia en uno de los miradores más emblemáticos de A Estrada, asentándose en el calendario festivo local. .

Comensales disfrutan de la comida de confraternidad. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

La jornada comenzó por la mañana con una ruta de senderismo por el entorno del río y el puente de Castro, antes de dar paso a la sesión vermú, en la que el bolo preñado volvió a ser el gran protagonista. Elaborado un año más por la panadería Lorenzo, también pudo adquirirse en la barra por quienes no participaron en la comida.

En torno a las 14.30 horas tuvo lugar el almuerzo popular, que reunió empanada, bolo preñado y carne ao caldeiro de ternera y cerdo con chorizo, además de postre, café, chupito y bebida. Tras la sobremesa, la charanga Os Intocables puso la nota musical a una tarde festiva marcada por el buen ambiente y las vistas privilegiadas sobre el valle del Ulla.

La organización volvió a habilitar un servicio gratuito de taxi entre el aparcamiento y el recinto para facilitar el acceso de las personas mayores o con movilidad reducida.

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Promovida por la Asociación Sociocultural San Alberto y la comisión de las Festas de San Miguel de Castro, la Festa do Bolo Preñado sigue consolidándose como una de las citas estivales del municipio, nacida para dinamizar el Coto de Castro y contribuir a la financiación de las celebraciones parroquiales.