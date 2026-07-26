La Diputación invierte más de un millón en el CAAN de Meis

La Diputación de Pontevedra destina un millón de euros anuales al CAAN (Centro de Acollida e Protección de Animais) para combatir el abandono y fomentar la adopción de perros. El centro público situado en Busto, en Armenteira (Meis), da servicio a 52 municipios de menos de 20.000 habitantes en la provincia. En lo que va de 2026, las instalaciones han logrado 300 adopciones, manteniendo una tasa de éxito cercana al 50 por ciento frente a los abandonos desde 2023. Actualmente, unos 200 perros esperan un hogar en el recinto del organismo pontevedrés. La inversión provincial también incluyó 120.000 euros para modernizar los equipos médicos y de diagnóstico veterinario de la infraestructura.