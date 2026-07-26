Burger Top triunfa en Lalín

The Burguer Top regresa a Lalín con el objetivo de repetir del éxito de publico cosechado en la edición anterior. Se trata de una propuesta de gastronomía dedicada a elaboración de hamburguesas gourmet, que repite escenario, en la Praza de Loriga. Se llevará a cabo hasta hoy, donde vecinos y visitantes podrán degustar algunas de las propuestas de distintos puntos en un espacio también cuenta con food trucks.