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Burger Top triunfa en Lalín

La Praza de Loriga acoge el multitudinario Burguer Top de Lalín. |

La Praza de Loriga acoge el multitudinario Burguer Top de Lalín. |

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Ángel Graña

Lalín

The Burguer Top regresa a Lalín con el objetivo de repetir del éxito de publico cosechado en la edición anterior. Se trata de una propuesta de gastronomía dedicada a elaboración de hamburguesas gourmet, que repite escenario, en la Praza de Loriga. Se llevará a cabo hasta hoy, donde vecinos y visitantes podrán degustar algunas de las propuestas de distintos puntos en un espacio también cuenta con food trucks.

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