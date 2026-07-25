La Udiaf de Lalín atendió a más de 150 familias en 2025

Los diputados del Grupo Parlamentario Popular Raúl Santamaría, Manuel Santos y Carmen Pomar visitaron las instalaciones de la Unidade de Desenvolvemento Infantil e Apoio Familiar do Deza, Udiaf, en el polígono empresarial Lalín 2000. En este servicio trabajan cinco profesionales expertos en desarrollo infantil y atención temprana así como una administrativa. Esta dotación es pública y gratuita y, además de para las familias de la cabecera comarcal, está disponible para las de Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Dozón.

Los tres políticos estuvieron acompañados por el concejal de Política Social, Avelino Souto, durante su encuentro con la coordinadora de la Udiaf, Maia García. Pudieron conocer el funcionamiento y necesidades del servicio y recibieron la memora anual de actividades. En este documento se indica que el año pasado la Udiaf atendió a 156 familias, cuyo grado de satisfacción global está en 4,91 puntos sobre 5. Además, el equipo relizó 4.052 prestaciones individuales, que se reparten entre las 126 consultas de acogida, 254 sesiones de valoración y 3.255 sesiones de apoyo directo tanto a menores como a familias.

Los tres diputados, amén de poner en valor la labor que realiza la Udiaf Deza en la comarca, mostraron su compromiso de trasladar las necesidades del centro y las demandas de sus profesionales al Parlamento, con vistas a que el servicio se preste cn la mejor calidad y en las mejores condiciones posibles. Mencionaron, además, el dictamen de nuevas propuestas a favor de la integración de las personas con discapacidad, aprobado recientemente y que cuenta con un amplio consenso entre entidades, asociaciones, organizaciones, familias y los partidos políticos con representación en la cámara gallega. Quisieron remarcar que la atención temprana ocupa «unha das liñas de actuación prioritarias, xa que se avoga pola ampliación da rede de atención ata cubrir todo o territorio e, tamén, pola creación de servizos específicos máis aló dos 6 anos».

La Udiaf está financiada de forma íntegra por la Xunta, mientras que el concello ha cedido las instalaciones. Presta apoyo y asesora a niños y niñas de cero a seis años, mediante un enfoque integral tanto al menor como a su entorno familiar y social.