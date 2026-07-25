Rodeiro incorpora una pick-up y un carro con sistema hidráulico

El Concello de Rodeiro aumenta su parque móvil con la incorporación de un carro con sistema hidráulico y plataforma elevadora, así como de una pick up. Este nuevo equipamiento permitirá mejorar la capacidad de respuesta de los servicios municipales e facilitar el trabajo diario de los operarios en las distintas parroquias.

Así, la nueva pick up facilitará el acceso a las distintas aldeas sobre todo para las obras vinculadas a la red de abastecimiento de agua, bacheos, pequeñas reparaciones o trabajos de mantenimiento. En cuanto al carro con sistema hidráulico, con él serán más cómodas las tareas de carga y descarga de materiales, de modo que será también más seguro el día a día de los operarios. En la recepción de estos vehículos estuvieron presentes el alcalde en funciones, Alberte Lamazares, y el edil de Servizos Básicos, Manuel García Deza. Lamazares remarcó que «cando chegamos ao goberno apenas había vehículos, maquinaria nin ferramentas para poder prestar un servizo axeitados ás nosas aldeas. Tiñamos claro que era necesario facer un importante esforzo para modernizar os Servizos Básicos».