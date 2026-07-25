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Pereira gana el Castelao de Banda Deseñada

Jurado del Premio Castelao de Banda Deseñada de A Coruña. |

Jurado del Premio Castelao de Banda Deseñada de A Coruña. |

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Ángel Graña

Lalín

El artista lalinense Pablo Pereira Montesdeoca ha ganado la XXI edición del Premio Castelao de Banda Deseñada con su obra A cerimonia do Limiar, galardón otorgado por la Deputación da Coruña en la modalidad general. El jurado seleccionó esta propuesta entre 19 aspirantes, elogiando su excelente calidad gráfica, el dominio del color y el lenguaje audiovisual. La obra destaca por realizar una reinterpretación del terror rural gallego que envuelve el relato en fantasía y magia. La diputada de Cultura, Natividade González, felicitó al autor y subrayó la madurez narrativa de la creación cultural local. El jurado estuvo integrado por expertas como Bea Gregores y María Brenn. Por otra parte, las categorías Infantil y Juvenil se declararon desiertas por unanimidad al no alcanzar el nivel de calidad total requerido.

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