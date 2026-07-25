El Pazo de Liñares eleva un 25% sus visitas en 2026

El Pazo de Liñares consolida su proyección internacional y se sitúa como el referente patrimonial y turístico del municipio de Lalín. El Bien de Interés Cultural (BIC) cerró el primer semestre de 2026 con un total de 5.782 visitantes, lo que supone un incremento del 25 % respecto al mismo período del año anterior. Con el objetivo de potenciar este crecimiento durante la temporada estival, el gobierno municipal anuncia que el acceso al monumento y a todos sus espacios expositivos será gratuito durante todo el mes de agosto.

Esta tendencia confirma la gestión de este inmueble de propiedad municipal como motor de atracción de viajeros. El balance entre enero y junio revela un incremento sustancial respecto a las 4.622 personas registradas en el ejercicio precedente. La concejala de Turismo, Begoña Blanco, destacó que «estes datos confirman que o Pazo de Liñares continúa medrando ano tras ano e que se consolida como un espazo de referencia tanto para o turismo como para a actividade cultural e social do noso concello». El perfil del público sitúa la mayoría en los adultos, con 5.242 usuarios, mientras que 540 fueron menores de edad.

El análisis estadístico muestra una notable expansión del turismo nacional. El número de visitantes procedentes de fuera de Galicia prácticamente se duplicó en doce meses, al pasar de 554 a 1.001 personas. El turismo local también creció, con 728 vecinos frente a los 656 del año pasado. Por su parte, la afluencia del resto de la comunidad autónoma pasó de 3.244 a 3.833 viajeros, y los usuarios internacionales subieron de 168 a 220.

La procedencia de los visitantes certifica la proyección global, que atrajo a personas de 18 países de los cinco continentes, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Francia, Portugal, Reino Unido, Australia o Zimbabue. En el ámbito estatal, Liñares registró viajeros de 35 localidades de quince comunidades, con orígenes en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Santander o Asturias, así como de las Islas Canarias y Baleares. A nivel gallego, el pazo sumó visitas de hasta 78 municipios diferentes, incluyendo las principales ciudades (Santiago, Pontevedra, A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo y Ferrol) y municipios del entorno como Silleda, A Estrada, Rodeiro, Agolada o Vila de Cruces.

El recinto experimentó una fuerte revitalización social gracias a las excursiones organizadas y a los actos públicos. Los participantes en eventos oficiales, bodas, presentaciones literarias o sesiones fotográficas se multiplicaron al pasar de 170 a 614 personas. Paralelamente, los integrantes de viajes grupales organizados crecieron desde los 1.585 hasta los 2.446, consolidando las excursiones como el principal dinamizador económico.

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Blanco subrayó que el pazo funciona como un centro de dinamización permanente gracias a ofertas culturales estables como el Museo da Marioneta, la Colección A. Chaves del Museo Galego do Xoguete o la casa natal del aviador Joaquín Loriga. El espacio destaca también como receptor de usuarios de autocaravanas y de peregrinos que acuden a sellar su credencial. La gratuidad establecida para agosto busca aprovechar esta sinergia para facilitar el acceso de vecinos y turistas en el momento de mayor afluencia del año.