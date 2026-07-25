Lalín concede 9.500 euros en ayudas a cinco entidades sociales

El Concello de Lalín aprueba conceder un toal de 9.502,54 euros en subvenciones sociales para 2026 con cargo a la partida presupuestaria correspondiente, según la última junta de gobierno local. La Comisión Evaluadora compuesta por Avelino Souto, María Jesús Dablanca y Noelia Senra ha asignado los fondos a cinco entidades locales según sus proyectos: la AECC obtiene 2.000 euros (91 puntos); Cruz Roja, 2.000 euros (89,50 puntos); Apalc, 1.997,52 euros (89 puntos); O Mencer, 2.000 euros (89 puntos) y Carabelo, 1.505,02 euros (84,50 puntos). Las cuantías concedidas se ajustaron al límite técnico sobre el importe solicitado por cada colectivo.

Por su parte, las notas iniciales de coherencia y objetivos fundamentales para poder acceder a estas ayudas municipales situaron a Apalc, AECC, Carabelo y Cruz Roja con el máximo de 15 puntos, seguidas por O Mencer con 14 puntos. En resolución, se deniegan además las ayudas a tres entidades por los motivos de exclusión del órgano instructor que son las siguientes: la Asociación Morea y la de Rapaces con Necesidades Especiais quedaron fuera por registrar sus solicitudes fuera del plazo legal (del 25 de mayo al 12 de junio), mientras que la Fundación Amigos de Galicia se excluyó por carecer de sede fiscal en el municipio de Lalín y no figurar inscrita en el registro local de asociaciones.