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Accidente

Herida una conductora en Silleda tras salirse de la carretera en Siador

La mujer, que viajaba sola, fue trasladada al Hospital Universitario de Santiago con diversas contusiones sin aparente gravedad

La herida fue trasladada en una ambulancia del 061 al CHUS compostelano.

La herida fue trasladada en una ambulancia del 061 al CHUS compostelano. / Europa Press

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Ángel Graña

Silleda

Una conductora sufrió un accidente de tráfico a primera hora de esta mañana tras registrarse una salida de vía en la parroquia silledense de Siador. El siniestro se produjo en concreto a las 9.18 horas en la carretera provincial EP-6503.

La víctima, que viajaba sola en el vehículo en el momento del percance, fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios del 061. Presentaba varias contusiones que, según las primeras valoraciones, no revisten gravedad. Tras una primera asistencia en el punto, se procedió a su traslado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para realizarle un examen médico más exhaustivo.

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