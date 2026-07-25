Accidente
Herida una conductora en Silleda tras salirse de la carretera en Siador
La mujer, que viajaba sola, fue trasladada al Hospital Universitario de Santiago con diversas contusiones sin aparente gravedad
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Silleda
Una conductora sufrió un accidente de tráfico a primera hora de esta mañana tras registrarse una salida de vía en la parroquia silledense de Siador. El siniestro se produjo en concreto a las 9.18 horas en la carretera provincial EP-6503.
La víctima, que viajaba sola en el vehículo en el momento del percance, fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios del 061. Presentaba varias contusiones que, según las primeras valoraciones, no revisten gravedad. Tras una primera asistencia en el punto, se procedió a su traslado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para realizarle un examen médico más exhaustivo.
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