Forcarei cumple su primer año tras la moción que derrocó a Verónica Pichel

El 31 de julio de 2025 quedó marcado en la historia política reciente de Forcarei. Aquel día, una moción de censura impulsada por el Partido Popular y el concejal no adscrito Rafael Fiestras puso fin al gobierno encabezado por la socialista Verónica Pichel y devolvió la Alcaldía a Belén Cachafeiro. Doce meses después, aquel pleno continúa siendo uno de los episodios políticos más relevantes vividos en el municipio hasta la fecha. Además de ser la primera moción de censura en un concello gallego tras el cambio del marco jurídico.

El origen del cambio de gobierno se remonta al inicio del mandato municipal, tras las elecciones de 2023. Aunque el PP fue la fuerza más votada, el pacto entre PSOE y BNG permitió a Verónica Pichel acceder a la Alcaldía. Apenas tres meses después, la estabilidad del ejecutivo comenzó a resquebrajarse cuando el entonces concejal socialista Rafael Fiestras se abstuvo en la votación de las dedicaciones de dos tenientes de alcalde. Aquella decisión motivó su expulsión del grupo municipal y pasó a ejercer como edil no adscrito, manteniendo desde entonces una postura muy crítica con el gobierno local.

La situación política dio un nuevo giro en julio de 2025. La salida del BNG del ejecutivo dejó al PSOE en minoría y abrió la puerta a un posible relevo en la Alcaldía. Sin embargo, la aritmética seguía sin ser suficiente. La legislación vigente obligaba a reunir una mayoría reforzada cuando una moción de censura dependía del apoyo de un concejal considerado tránsfuga o no adscrito, por lo que eran necesarios siete votos para desalojar a Pichel del gobierno municipal.

El escenario cambió el 14 de julio, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional ese apartado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La resolución eliminó la exigencia de esa mayoría reforzada al entender que limitaba el derecho fundamental a la participación política. Apenas dos días después de la publicación de la sentencia, el PP y Rafael Fiestras registraban la moción de censura que hasta entonces no resultaba viable.

La iniciativa desencadenó una intensa confrontación política. Mientras el Partido Popular defendía que la moción era plenamente legal y reivindicaba que había sido la lista más votada en las elecciones municipales de 2023, el PSOE denunció que la operación vulneraba el espíritu del pacto antitransfuguismo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respaldó públicamente la iniciativa, mientras los socialistas trasladaban el caso a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo.

Tras una semana de silencio, Verónica Pichel difundió un vídeo en el que calificó la moción como una actuación «legal pero indecente», acusó al PP de apropiarse de unos votos que, a su juicio, no le correspondían y defendió la legitimidad del gobierno surgido de las urnas. Al mismo tiempo, hizo balance de sus seis años al frente del Concello y repasó los proyectos que dejaba encaminados.

Finalmente, el 31 de julio de 2025 la moción prosperó con los cinco votos del PP y el apoyo de Rafael Fiestras, frente a los cuatro ediles socialistas y el representante del BNG. Belén Cachafeiro recuperó así la Alcaldía de Forcarei y se abrió una nueva etapa política en el municipio.

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Un año después, aquel pleno continúa siendo recordado como uno de los momentos de mayor tensión política vividos en Forcarei. Más allá del cambio de gobierno, la moción quedó vinculada a la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Constitucional sobre las mayorías necesarias para este tipo de iniciativas, un cambio que modificó las reglas con las que hasta entonces se tramitaban las mociones y que permitió que otros concellos siguiesen a Forcarei.