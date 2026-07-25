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Extinguen un incendio en un garaje debido a una colilla

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Redacción

A Estrada

Los servicios de Emerxencias A Estrada extinguieron este viernes por la tarde un incendio originado en un garaje de la Travesía de América. El fuego, que se apagó sin dejar daños, se originó, según datos del 112, debido a una colilla y maleza.

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