La Diputación destina 85.000 euros al edificio sociocultural do Castro

El Plan +Provincia de la Diputación destinará al concello de Dozón 85.000 euros para que compre el mobiliario y equipamiento del futuro centro sociocultural, que se construyó en el antiguo albergue gracias a otras dos subvenciones de las arcas provinciales. El equipamiento va a distribuirse entre la planta baja, en la que estarán disponibles un salón de actos (con estrado, atril y 47 butacas), una sala de informática y lectura (con 4 puestos informáticos, zona de descanso y área de trabajo) y una sala polivalente, con mesas abatibles y armarios. Por su parte, en la planta semisótano los vecinos y vecinas dispondrán de un despacho de trabajo, un aula de formación para 20 personas y una sala para la Asociación Cultural, con mobiliario flexible para actividades deportivas y de almacenamiento. La cuantía permitirá comprar además mobiliario auxiliar como estores, vitrina de anuncios, perchas, paragüeros, papeleras y estantes.

El mencionado Plan +Provincia también llega al municipio de Agolada que, como anunció días atrás Cores Tourís, contará con 63.000 euros para mejorar las calles del lugar de A Costa. La intervención en el firme, muy deteriorado, incluye la ejecución de la red de saneamiento, mediante la apertura de zanjas.

Sin salir de la movilidad peatonal, el presidente de la Diputación, Luis López, anunció ayer tras la junta de gobierno semanal la adjudicación de las obras de mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-6007, que comunica A Goleta y Cercio con la carretera de O Rodo y Brántega. Esta actuación precisa una inversión de 580.000 euros, de los que el 70% procederá de la Diputación y el 30% restante, del Concello de Lalín. López apuntó que las obras en esta carretera lalinense «forman parque dun paquete de tres cuestións relacionadas coa modernización e mellora para outras tantas estradas provinciais, que suman máis de 2,1 millóns de euros». En ese paquete se incluye mejoras en carreteras de titularidad provincial de Valga y Mos.

Vehículos para entidades sociales

Por último, la junta de gobierno de la Diputación dio luz verde al reparto de 650.000 euros para que 33 entidades sociales de la provincia pueda adquirir o adaptar vehículos que les permitan continuar con su actividad. Una de los colectivos que obtuvieron una subvención provincial es la Asociación de Voluntariado O Mencer, de Lalín, que dispondrá de 6.679 euros. Es la primera vez que esta administración supramunicipal convoca unas subvenciones de este tipo, y las cuantías de cada beneficiario oscilan entre los 7.600 y los 25.000 euros. Luis López insiste en que «queremos estar a carón das entidades sociais unha vez máis, para prestarlles o apoio que merecen que, máis que unha obriga, é un exercicio de responsabilidade e un xeito de recoñecer o valioso labor que fan». En el listado figuran otras entidades beneficiarias como Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras Demencias de Pontevedra, que dispondrá de 25.000 euros.