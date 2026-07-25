Deza y Terra de Montes reciben 13.531 euros para el gallego
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Cuatro municipios de Deza y Terra de Montes reciben ayudas para potenciar el idioma gallego por parte de la Deputación. Dozón obtiene 262 euros por el Día das Letras Galegas. A Estrada contará con 6.350 euros para dinamización lingüística en el año 2026. Lalín destinará 4.150 euros al programa Lalín nas Letras 2026. Por último, Vila de Cruces dispondrá de 2.769 euros para el proyecto cultural As nosas letras en familia.
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