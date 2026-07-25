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Literatura

El Concello de Lalín recibe un ejemplar dedicado del libro El autogiro y su vuelo sobre Joaquín Loriga

El libro El autogiro y su vuelo, del coronel Fernando Roselló fue donado al Concello de Lalín.

El libro El autogiro y su vuelo, del coronel Fernando Roselló fue donado al Concello de Lalín. / Daniel González Alén

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Redacción

Lalín

El coronel del Ejército del Aire, Fernando Roselló, impartió ben el Museo Municipal de Lalín, una conferencia sobre el autogiro, su inventor, el ingeniero español Juan de la Cierva y su primer piloto de pruebas, el aviador lalinense, Joaquín Loriga.

En la conferencia el coronel acercó datos foto y vídeos que recoge en su libro El autogiro y su vuelo, en el que en varias páginas versa sobre el aviador lalinense. Del citado libro, Fernando Roselló hizo entrega al alcalde José Crespo de un ejemplar dedicado al Concello de Lalín, para la exposición que el hijo ilustre tiene en el Pazo de Liñares. La obra está en depósito en la sala que el Seminario de Estudos de Deza tiene en el citado pazo, hasta que se disponga el lugar más adecuado para su exposición y consulta.

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