Literatura
El Concello de Lalín recibe un ejemplar dedicado del libro El autogiro y su vuelo sobre Joaquín Loriga
Redacción
El coronel del Ejército del Aire, Fernando Roselló, impartió ben el Museo Municipal de Lalín, una conferencia sobre el autogiro, su inventor, el ingeniero español Juan de la Cierva y su primer piloto de pruebas, el aviador lalinense, Joaquín Loriga.
En la conferencia el coronel acercó datos foto y vídeos que recoge en su libro El autogiro y su vuelo, en el que en varias páginas versa sobre el aviador lalinense. Del citado libro, Fernando Roselló hizo entrega al alcalde José Crespo de un ejemplar dedicado al Concello de Lalín, para la exposición que el hijo ilustre tiene en el Pazo de Liñares. La obra está en depósito en la sala que el Seminario de Estudos de Deza tiene en el citado pazo, hasta que se disponga el lugar más adecuado para su exposición y consulta.
- Vendidos a Omán dos gigantes de la pesca de 120 metros de eslora y antiguo pabellón de la URSS
- Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»
- Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en Canarias
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse
- Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones
- Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»
- Un conductor embiste marcha atrás a un coche de la Policía Local de Salceda tras una persecución