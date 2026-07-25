La comunidad educativa local espera conseguir más profesores este curso

La comunidad educativa de A Estrada afronta la recta final de la negociación con la Consellería de Educación sobre los cupos de profesorado para el curso 2026-2027 con la esperanza de alcanzar un acuerdo que permita reforzar las plantillas de los centros públicos del municipio. Familias, profesorado y alumnado de los nueve colegios e institutos públicos estradenses hicieron público este viernes un comunicado conjunto en el que repasan el trabajo desarrollado desde mayo y reivindican una interlocución directa con la Administración autonómica para lograr una respuesta a las necesidades detectadas.

El colectivo recuerda que la iniciativa surgió tras la movilización celebrada el pasado 6 de mayo en defensa de la enseñanza pública. Aquella protesta dio lugar a la creación de un grupo de trabajo integrado por representantes de familias, docentes y alumnado de los nueve centros públicos del municipio. Tras varias reuniones, identificaron tres prioridades: incrementar el personal docente y especialista para atender la diversidad del alumnado, mejorar las infraestructuras educativas y avanzar hacia una distribución más equilibrada de los estudiantes. Si bien la prioridad compartida fue reforzar las plantillas.

Con ese objetivo, representantes de la comunidad educativa trabajaron junto a las direcciones para elaborar una propuesta conjunta de personal para el curso 2026-2027. El documento fue respaldado por las ocho AMPAs del municipio y contó con el apoyo de la Alcaldía antes de ser registrado el 30 de junio en la Delegación Territorial de la Consellería de Educación.

Sin embargo, los cupos provisionales comunicados la pasada semana no coincidieron con la petición presentada. Según el colectivo, la planificación deja sin cubrir parte del profesorado y del personal especialista solicitado para atender el incremento de las necesidades educativas del alumnado.

Tras conocerse esa propuesta comenzó una negociación en la que las direcciones contaron con el respaldo de la comunidad educativa. El pasado 22 de julio, representantes de familias, profesorado y estudiantado trasladaron sus demandas al director xeral de Recursos Humanos de la Consellería de Educación durante una reunión celebrada en San Caetano.

Ahora, el colectivo está pendiente de un encuentro con el jefe territorial de este mismo departamento de gobierno, que se comprometió a desplazarse hasta A Estrada en los próximos días. Confían en cerrar entonces la negociación y obtener compromisos para dotar de más personal a los centros que todavía no han visto cubiertas sus necesidades.

En el comunicado, la comunidad educativa subraya que durante todo este proceso «habló con voz propia» y trasladó directamente sus demandas a los responsables de la Administración educativa. Asimismo, se desmarca de la iniciativa anunciada por el BNG, al asegurar que «no fue solicitada, no se comunicó previamente y no responde al trabajo desarrollado durante los últimos meses».

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Pese a ello, familias, profesorado y alumnado aseguran que seguirán trabajando desde el consenso para conseguir respuestas efectivas de la Consellería de Educación y garantizar que los centros públicos de A Estrada dispongan de los recursos humanos necesarios para una enseñanza de calidad.