Cerdedo Pola Sanidade Pública denuncia nuevos recortes en pediatría

La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública denunció un nuevo deterioro de la asistencia sanitaria en el municipio durante el periodo estival y calificó esta situación de «mal endémico». El colectivo sostiene que, como viene ocurriendo cada verano, la calidad de la sanidad pública vuelve a resentirse, especialmente en el rural, debido a la falta de sustituciones del personal sanitario durante las vacaciones.

Según explica la plataforma, el servicio de Pediatría del que disponen las familias de Cerdedo y su entorno ya resulta «precario y reducido» durante el resto del año. En la actualidad, los usuarios deben desplazarse dos días por semana al Centro de Saúde de Forcarei y otros dos al de Tenorio para acceder a las consultas pediátricas. Sin embargo, asegura que esta situación se agravará durante el mes de agosto, ya que únicamente habrá consulta el día 3 en Forcarei y el día 4 en Tenorio.

El colectivo critica que la ausencia de sustituciones provoca que las familias se queden sin atención pediátrica durante la mayor parte del mes. «Como si las enfermedades también estuvieran de vacaciones o no existieran», lamenta la plataforma en un comunicado difundido este jueves.

A juicio de la entidad, esta reducción del servicio obliga a los padres y madres a desplazarse hasta el servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital de Pontevedra, situado a unos 30 kilómetros de Cerdedo, cuando sus hijos necesitan atención médica. Como alternativa, añade, las familias se ven obligadas a recurrir a consultas privadas en municipios como A Estrada, Pontevedra o O Carballiño para poder recibir asistencia.

La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública considera que esta situación resulta «enormemente injusta» para quienes residen en el rural y denuncia que convierte a los niños y niñas de la zona «en pacientes de inferior categoría». El colectivo sostiene que los vecinos no pueden seguir soportando una atención sanitaria que, según afirma, se reduce todavía más durante los meses de verano.

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Por todo ello, la plataforma anuncia que no permanecerá «impasible» ante esta situación y asegura que impulsará nuevas movilizaciones para reclamar el derecho a «una sanidad digna, también en el rural». El colectivo defiende que la asistencia sanitaria debe garantizarse durante todo el año y reclama que las vacaciones del personal sanitario vayan acompañadas de las sustituciones necesarias para mantener la atención pediátrica a las familias de Cerdedo y su entorno en las mismas condiciones que el resto del año.