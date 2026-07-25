A Carixa acoge el 14 su carrera pedestre con 3 categorías

La Festa da Carixa, en Merza, celebra su carrera pedestre el 14 de agosto desde las 12.00 horas y contará con las categorías de biberón (hasta 4 años), infantil (de 6 a 8 años) y juvenil (de 9 a 13). Hay que inscribirse en el teléfono 626 418 569 (Belén).