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A Carixa acoge el 14 su carrera pedestre con 3 categorías

Una edición anterior de la carrera.

Una edición anterior de la carrera. / BERNABE/Antón Fondevila

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REDACCIÓN

Vila de Cruces

La Festa da Carixa, en Merza, celebra su carrera pedestre el 14 de agosto desde las 12.00 horas y contará con las categorías de biberón (hasta 4 años), infantil (de 6 a 8 años) y juvenil (de 9 a 13). Hay que inscribirse en el teléfono 626 418 569 (Belén).

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