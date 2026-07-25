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Carboeiro ofrece acceso gratis por el Día de Galicia

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El emblemático Mosteiro de Carboeiro celebra el Día de Galicia con una jornada de puertas abiertas este sábado. El acceso al monumento histórico será totalmente gratuito durante todo el día, en su horario de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 20.00 horas. Se trata de una oportunidad perfecta e ideal para conocer gratis el que es uno de los lugares más turísticos, bellos y visitados de Trasdeza.

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