El BNG exige al Concello acción ante los cortes de luz que de esta semana

El BNG de A Estrada pide al gobierno municipal que adopte «medidas contundentes» ante los continuos cortes, microcortes y bajadas de tensión que, según denuncia la formación, afectan a distintos puntos del municipio. El candidato nacionalista a la Alcaldía, Marcos Borrageros, instó al Concello a exigir responsabilidades a las compañías suministradoras y a apoyar a los vecinos en la tramitación de reclamaciones por los daños ocasionados.

Según sostiene el BNG, las incidencias se registran en parroquias como Berres, Rubín, Ancorados, Riobó, Parada, Tabeirós, Agar, Arnois y Guimarei, además de calles del casco urbano como Fernando Conde. La formación afirma que estas interrupciones afectan a viviendas, comercios y servicios, y que en lugares como Agar y Arnois los cortes se producen «a diario y durante varias horas».

El BNG atribuye esta situación a la falta de mantenimiento e inversiones en la red eléctrica por parte de las empresas suministradoras. Por ello, reclama que el Concello convoque a las compañías para exigir un plan de choque, habilite una oficina municipal para canalizar reclamaciones por averías y daños y elabore un informe técnico que identifique los puntos más afectados de la red.

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Consultada la compañía eléctrica que opera en la zona de forma mayoritaria, al cierre de la edición todavía no había respuesta.