Política
El BNG exige al Concello acción ante los cortes de luz que de esta semana
Redacción
El BNG de A Estrada pide al gobierno municipal que adopte «medidas contundentes» ante los continuos cortes, microcortes y bajadas de tensión que, según denuncia la formación, afectan a distintos puntos del municipio. El candidato nacionalista a la Alcaldía, Marcos Borrageros, instó al Concello a exigir responsabilidades a las compañías suministradoras y a apoyar a los vecinos en la tramitación de reclamaciones por los daños ocasionados.
Según sostiene el BNG, las incidencias se registran en parroquias como Berres, Rubín, Ancorados, Riobó, Parada, Tabeirós, Agar, Arnois y Guimarei, además de calles del casco urbano como Fernando Conde. La formación afirma que estas interrupciones afectan a viviendas, comercios y servicios, y que en lugares como Agar y Arnois los cortes se producen «a diario y durante varias horas».
El BNG atribuye esta situación a la falta de mantenimiento e inversiones en la red eléctrica por parte de las empresas suministradoras. Por ello, reclama que el Concello convoque a las compañías para exigir un plan de choque, habilite una oficina municipal para canalizar reclamaciones por averías y daños y elabore un informe técnico que identifique los puntos más afectados de la red.
Consultada la compañía eléctrica que opera en la zona de forma mayoritaria, al cierre de la edición todavía no había respuesta.
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